В Києві уламки дрона впали на житловий будинок

У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки російських ударних безпілотників 25 листопада уламки дрона впали на 4-поверховий житловий будинок.

Інформація щодо характеру ймовірних руйнувань та щодо потерпілих уточнюється, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Також, за даними КМВА, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі на зону зелених насаджень, без потерпілих.

У Печерському районі - також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Також в цьому районі у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки. В будівлі заблоковано дві жінки. Проводяться роботи по деблокування.

Повітряна тривога в Києві

Нагадаємо, вночі окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Київ. Тривога у Києві лунала кілька годин. Російські війська завдали ударів дронами. Вночі було гучно, працювали сили ППО, в місті лунали вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко закликав перебувати у безпечних місцях.