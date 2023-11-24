Говорим правильно: «лечащий врач» на украинском будет только так

Александр Авраменко – самый популярный учитель украинского языка, объяснил, как можно называть работников медицинской отрасли. Языковед назвал правильный перевод русской фразы «лечащий врач». Рассказываем, какие варианты названий на украинском языке.

Что означает слово «доктор» в украинском языке

В эфире «Сніданку з 1+1» Александр Авраменко рассказал, что обычных врачей не стоит называть докторами, поскольку это слово в украинском языке имеет другое значение. Как тогда будет правильно называть медиков – докторами или врачами? Медицинских работников называют врачами, а доктор – это тот, кто имеет ученую степень и работает в сфере науки. К примеру, это может быть доктор медицинских наук, физических или математических, объяснил языковед.

Как будет правильно по-украински «лечащий врач»

Авраменко добавил, что довольно часто спрашивают, каким будет перевод фразы «лечащий врач» на украинский язык.

«Отвечаю – сама фраза «лечащий врач» – это масло масляное. Это ведь всем понятно, что врач должен лечить, а не петь или учить. Поэтому эту русскую фразу нужно переводить одним словом – врач», – объясняет Авраменко.

Языковед также назвал целых два варианта перевода. Если вы хотите подчеркнуть, что это ваш врач и он лечит именно вас, можно говорить так: персональный врач или личный врач.

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