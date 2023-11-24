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Говорімо правильно: «лечащий врач» українською буде лише так

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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210
Час на прочитання
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Говорімо правильно: «лечащий врач» українською буде лише так

Як правильно українською «лечащий врач» / Фото: pixabay.com

Звичайних лікарів не можна називати докторами з однієї причини, зазначив мовознавець.

Олександр Авраменко – найпопулярніший вчитель української мови, дав пояснення, як можна називати працівників медичної галузі. Мовознавець назвав правильний переклад російської фрази «лечащий врач». Розповідаємо, які є варіанти назв українською мовою.

Що означає слово «доктор» в українській мові

В ефірі «Сніданку з 1+1» Олександр Авраменко розказав, що звичайних лікарів не варто називати докторами, оскільки це слово в українській мові має інше значення. Як же тоді буде правильно називати медиків – докторами чи лікарями? Медичних працівників називають лікарями, а доктор – це та людина, яка має вчену ступінь і працює у сфері науки. Наприклад, це може бути доктор медичних наук, фізичних чи математичних, пояснив мовознавець.

Як буде правильно українською «лечащий врач»

Авраменко додав, що досить часто запитують, який буде переклад фрази «лечащий врач» українською мовою.

«Маю відповідь - сама фраза «лечащий врач» - це масло масляне. Адже це всім зрозуміло, що лікар має лікувати, а не співати чи навчати. Тому цю російську фразу потрібно перекладати одним словом – лікар», - пояснює Авраменко.

Мовознавець також назвав цілих два варіанти перекладу. Якщо ви бажаєте наголосити, що це ваш лікар і він лікує саме вас, можна говорити так: персональний лікар чи особистий лікар.

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Дата публікації
Перегляди
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