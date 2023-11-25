"Кривбасс" осилил "Минай" и выбрался на вершину УПЛ

Команда Юрия Вернидуба обошла "Днепр-1" и "Полесье" по дополнительным показателям.

"Кривбасс" на выезде обыграл "Минай" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече криворожцы забили во втором тайме. На 64-й минуте Виктор Близниченко после скидки от Олега Кожушко из пределов штрафной отправил мяч в левую "девятку".

Доигрывала поединок команда Юрия Вернидуба в меньшинстве – на 87-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Юрий Вакулко.

Отметим, что для минайцев это был первый матч под руководством Желько Любеновича, который сменил Владимира Шарана на посту главного тренера команды.

После этого поединка "Кривбасс" (30 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Вернидуба опережают "Днепр-1" и "Полесье" по дополнительным показателям. "Минай" (6 баллов) идет на последней позиции.

В следующем туре чемпионата Украины криворожский клуб 2 декабря примет "Александрию". Днем позже закарпатцы дома встретятся с "Динамо".

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