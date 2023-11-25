"Кривбас" подужав "Минай" і вибрався на вершину УПЛ

Команда Юрія Вернидуба обійшла "Дніпро-1" та "Полісся" за додатковими показниками.

"Кривбас" на виїзді обіграв "Минай" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі криворіжці забили у другому таймі. На 64-й хвилині Віктор Блізніченко після скидання від Олега Кожушка з меж штрафного відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

Догравала поєдинок команда Юрія Вернидуба в меншості – на 87-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Юрій Вакулко.

Зазначимо, що для минайців це був перший матч під керівництвом Желька Любеновича, який змінив Володимира Шарана на посаді головного тренера команди.

Після цього поєдинку "Кривбас" (30 очок) піднявся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Вернидуба випереджають "Дніпро-1" та "Полісся"за додатковими показниками. "Минай" (6 балів) йде на останній позиції.

У наступному турі чемпіонату України криворізький клуб 2 грудня прийме "Олександрію". Днем пізніше закарпатці вдома зустрінуться з "Динамо".

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