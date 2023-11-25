РФ вночі вдарила по Києву чорними дронами: Ігнат пояснив чому 

Під час масованої атаки безпілотників по Києву вночі 25 листопада російські використали "Shahed" чорного кольору. У Мережі з'явилася інформація, що йдеться про іранські дрони з реактивним двигуном. Втім, це не так.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це не є реактивні. Іран показав перспективну модель цього "Шахеду". Невідомо, в якій кількості їх виготовляють, яка буде доля цього реактивного БПЛА", - сказав

За його словами, росіяни постійно модернізують "Shahed" . Можливо, чорний колір вони використали, аби ускладнити роботу української ППО.

"Вони раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбивальної поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу. Чорний колір - зрозуміло чому", - додав речник Повітряних сил.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ

Нагадаємо, журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко повідомив, що вночі Київ атакували модернізовані "Шахеди". Вони були чорного кольору.

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