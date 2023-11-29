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На Хмельнитчине сработала система ПВО из-за вражеских беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
1 мин
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На Хмельнитчине сработала система ПВО из-за вражеских беспилотников

Вражеские дроны снова летали над Украиной / Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась несколько часов.

Хмельницкая область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников, несколько часов подряд круживших над Украиной.

"Спасибо силам ПВО ВСУ за результативную и качественную работу! Держим строй!", — заявил после отбоя воздушной тревоги мэр Хмельницка Александр Симчишин.

Напомним, что вечером 28 ноября в Киевской области были слышны звуки взрывов, это работала ПВО. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация по социальным сетям.

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Дата публикации
Просмотры
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