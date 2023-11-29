На Хмельнитчине сработала система ПВО из-за вражеских беспилотников

Воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась несколько часов.
Хмельницкая область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников, несколько часов подряд круживших над Украиной.
"Спасибо силам ПВО ВСУ за результативную и качественную работу! Держим строй!", — заявил после отбоя воздушной тревоги мэр Хмельницка Александр Симчишин.
Напомним, что вечером 28 ноября в Киевской области были слышны звуки взрывов, это работала ПВО. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация по социальным сетям.
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