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Взрывная ночь: в Севастополе зарево осветило небо

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1090
Время на прочтение
1 мин
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Взрывная ночь: в Севастополе зарево осветило небо

В Крыму – неспокойно / Фото: ТСН.ua

Во временно оккупированном Крыму началась неспокойная ночь.

В ночь на 29 ноября 2023 года в Севастополе произошла чрезвычайная ситуация.

В социальных сетях распространяют видео с вероятным взрывом и заревом, ярко освещающим ночное небо.

"В Севастополе ничего не происходит", – иронизируют в социальных сетях.

О каких-либо деталях чрезвычайной ситуации пока не сообщается.

Напомним, во временно оккупированном Крыму непогода сыграла против оккупантов. Да, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.

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Дата публикации
Просмотры
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