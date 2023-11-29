Взрывная ночь: в Севастополе зарево осветило небо

В ночь на 29 ноября 2023 года в Севастополе произошла чрезвычайная ситуация.

В социальных сетях распространяют видео с вероятным взрывом и заревом, ярко освещающим ночное небо.

"В Севастополе ничего не происходит", – иронизируют в социальных сетях.

О каких-либо деталях чрезвычайной ситуации пока не сообщается.

Напомним, во временно оккупированном Крыму непогода сыграла против оккупантов. Да, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.

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