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Вибухова ніч: у Севастополі заграва освітила небо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Вибухова ніч: у Севастополі заграва освітила небо

У Криму - неспокійно / Фото: ТСН.ua

У тимчасово окупованому Криму розпочалася неспокійна ніч.

У ніч проти 29 листопада 2023 року у Севастополі сталася надзвичайна ситуація. 

У соціальних мережах поширюють відео з ймовірним вибухом та загравою, яка яскраво освітлює нічне небо.

"У Севастополі нічого не відбувається", - іронізують у соціальних мережах. 

Про будь-які деталі надзвичайної ситуації наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму негода зіграла проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою.

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Дата публікації
Перегляди
1090
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