Вибухова ніч: у Севастополі заграва освітила небо

У ніч проти 29 листопада 2023 року у Севастополі сталася надзвичайна ситуація.

У соціальних мережах поширюють відео з ймовірним вибухом та загравою, яка яскраво освітлює нічне небо.

"У Севастополі нічого не відбувається", - іронізують у соціальних мережах.

Про будь-які деталі надзвичайної ситуації наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму негода зіграла проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою.

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