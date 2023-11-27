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У тимчасово окупованому Криму почали відключати Інтернет - партизани

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У тимчасово окупованому Криму почали відключати Інтернет - партизани

На тимчасово окупованому півострові почали відключати Мережу

Останнім часом у Криму розпочалося регулярне відключення Інтернету.

Про це інформують джерела партизанського руху "АТЕШ", що діє на тимчасово окупованому українському півострові Крим. 

Про це партизани повідомили у соціальних мережах. 

Найімовірніше, окупанти усвідомлено переривають зв'язок, щоб запобігти передачі інформації про свої переміщення. Таким чином вони намагаються перешкодити небайдужим громадянам коригувати удари Сил оборони України.

"Це вкотре наголошує на важливості нашої єдності у боротьбі за свободу та звільнення півострова від окупаційного режиму. Попри ці труднощі, ми продовжуємо докладати максимальних зусиль для перемоги над росіянами та їх прихильниками", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що після вибухів в окупованому Севастополі 17 листопада росіяни заявили про спробу атаки начебто українськими ракетами "Нептун".

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