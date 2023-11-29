На Хмельниччині спрацювала система ППО через ворожі безпілотники

Повітряна тривога у Хмельницькій області тривала кілька годин.

Хмельницька область знову опинилася під ударом ворожих безпілотників, які кілька годин поспіль кружляли над Україною.

"Дякуємо силам ППО ЗСУ за результативну та якісну роботу! Тримаймо стрій!", - заявив після відбою повітряної тривоги мер Хмельницька Олександр Симчишин.

Нагадаємо, що ввечері 28 листопада на Київщині було чути звуки вибухів, це працювала ППО. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

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