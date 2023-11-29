Ночью дроны атаковали Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Поздним вечером 28 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги из-за атаки беспилотников работали силы ПВО. Произошло падение обломков на территории Шепетовского района.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Ночью, во время очередной вражеской атаки, в области работали силы ПВО. Мы еще раз благодарим ВСУ за качественную работу", — подчеркнул чиновник.

По его словам, информации о пострадавших или травмированных нет. Впрочем, в результате атаки в Шепетовском районе повреждены крыша, окна и двери помещения агропредприятия.

Следует заметить, что в Хмельницкой области сирены звучали более трех часов – с 21:12 28 ноября до 00:34 29 ноября. Воздушные силы информировали о двух группах ударных вражеских БПЛА в направлении региона.

Напомним, поздно вечером 28 ноября россияне совершили атаку дронами и ракетами по Украине. В ударе оккупационной армии был задействован 21 ударный БплА "Shahed-136/131" и три управляемых авиационных ракеты Х-59.

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