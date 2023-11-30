Вблизи Хмельницкой АЭС раздалось несколько взрывов — МАГАТЭ

В организации обеспокоены взрывами в непосредственной близости от АЭС.

Эксперты МАГАТЭ, осуществляющие мониторинг ситуации безопасности на атомных станциях в Украине, сообщают, что вблизи Хмельницкой АЭС в ночь на 29 ноября 2023 года прогремели несколько взрывов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии.

«В Западной Украине группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что, находясь в своих помещениях, слышала минувшей ночью в течение 20 минут несколько взрывов в непосредственной близости», – отметили в агентстве.

Станция не пострадала напрямую, но инцидент показал, что пока идет война, все АЭС Украины остаются в опасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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«Весь мир преимущественно сосредоточен – и это справедливо – на вполне реальных опасностях, с которыми сталкивается Запорожская АЭС… поскольку она расположена на передовой, – отметил Гросси, имея в виду, что эта станция оккупирована российскими войсками. – Но вчерашнее событие напоминает о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которым потенциально тоже угрожают ракетные и другие атаки».

По словам главы МАГАТЭ, все ядерные объекты Украины остаются уязвимыми: либо непосредственно учитывая вероятные попадания ракет, либо косвенно – если будет нарушено их электроснабжение.

Напомним, что поздно вечером 28 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги из-за атаки беспилотников работали силы ПВО. Произошло падение обломков на территории Шепетовского района.

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