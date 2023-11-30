В Винницкой области работало ПВО по остаткам вражеских беспилотников

Русские дроны снова всю ночь кружили в небе Украины.
В Винницкой области работало ПВО по остаткам БпЛА.
Об этом заявили Силы обороны юга Украины в сообщении в социальных сетях.
"Не снимайте и не распространяйте! Помните о собственной безопасности! Будьте осторожны и сознательны", — говорится в сообщении.
Напомним, что на утро 30 ноября воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Луганской областях и автономной республике Крым.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО в Киевской области.
Ранее сообщалось, что почти половину Украины охватила воздушная тревога.
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