В Винницкой области работало ПВО по остаткам вражеских беспилотников

Русские дроны снова всю ночь кружили в небе Украины.

В Винницкой области работало ПВО по остаткам БпЛА.

Об этом заявили Силы обороны юга Украины в сообщении в социальных сетях.

"Не снимайте и не распространяйте! Помните о собственной безопасности! Будьте осторожны и сознательны", — говорится в сообщении.

Напомним, что на утро 30 ноября воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Луганской областях и автономной республике Крым.

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Ранее мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО в Киевской области.

Ранее сообщалось, что почти половину Украины охватила воздушная тревога.

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