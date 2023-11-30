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В Винницкой области работало ПВО по остаткам вражеских беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
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В Винницкой области работало ПВО по остаткам вражеских беспилотников

Вражеские дроны снова не давали спать украинцам / Фото: ТСН.ua

Русские дроны снова всю ночь кружили в небе Украины.

В Винницкой области работало ПВО по остаткам БпЛА.

Об этом заявили Силы обороны юга Украины в сообщении в социальных сетях.

"Не снимайте и не распространяйте! Помните о собственной безопасности! Будьте осторожны и сознательны", — говорится в сообщении.

Напомним, что на утро 30 ноября воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Луганской областях и автономной республике Крым.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО в Киевской области.

Ранее сообщалось, что почти половину Украины охватила воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
748
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