У Кривому Розі пролунав вибух: перші подробиці

Уламки впали та пошкодили фасад приватного будинку.
У Кривому Розі під час крайньої повітряної тривоги у четвер, 30 листопада, пролунав вибух. Сили ППО збили російську ракету.
Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його даними, Росія намагалася атакувати місто ракетою, але ППО збили ціль, а уламки впали та пошкодили фасад приватного будинку.
"Щодо вибуху під час повітряної тривоги. Відбулося падіння уламків ракети. Постраждалих немає. Попередньо пошкоджено фасад приватного будинку", - зазначив Вілкул.
Додамо, сьогодні вранці, близько 09:30, у Кривому Розі та області оголошувалася повітряна тривога, яка тривала до півтори години. За даними ЗМІ, під час тривоги пролунали вибухи.
Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками Shahed.
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