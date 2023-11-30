Теракт в Єрусалимі: всі подробиці про трагедію та нападників

Сьогодні, 30 листопада, в Ізраїлі на в'їзді до Єрусалиму сталася стрілянина: двоє озброєних людей вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі цивільних, які перебували на автобусній зупинці.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про трагедію.

О 7:40 ранку в Ізраїлі сталася стрілянина. Троє осіб загинули, ще семеро — поранені.

Про це повідомили в IsraelHayom.

Стрілянина сталася на перехресті на виїзді з Єрусалиму. Двоє нападників приїхали туди машиною та відкрили вогонь по мирних мешканцях, які стояли на зупинці. Обох злочинців ліквідували.

Відомо, що терористи були озброєні гвинтівкою М-16 і пістолетом. Вони вбили 24-річну жінку та 73-річного чоловіка. Ще одна загибла - це жінка, про її вік нічого не повідомляється. Ще семеро постраждалих були госпіталізовані.

На місці трагедії / Фото: Associated Press

"Ми маємо сотні повідомлень про напади щодня. Нам вдалося нейтралізувати досить багато нападів, але, на жаль, сьогодні вранці нам це не вдалося", — заявили у поліції.

Терористи приїхали на місце події на автівці Ford, яка належала одному з них. В цій машині пізніше знайшли гільзи з сотнями куль.

Повідомляється, що нападників ліквідували двоє резервістів та цивільний, який проїжджав неподалік місця інциденту.

За даними служби безпеки Шин Бет, двоє палестинських терористів, які вчинили стрілянину, є членами ХАМАСу і раніше були ув'язнені за терористичну діяльність.

Це брати - Мурад Намр, 38 років, та Ібрагім Намр, 30 років, з району Східного Єрусалиму Сур-Бахер.

"Мурад був ув'язнений від 2010 по 2020 рік за планування терористичних атак під керівництвом терористичних елементів в секторі Газа, згідно з даними Шин-Бет. Ібрагім був ув'язнений у 2014 році за нерозкриту терористичну діяльність", — повідомляє агентство.

"Цей інцидент доводить, наскільки важливою є видавання зброї. Попри критику всяких партій будемо й надалі роздавати зброю. Зброю, що рятує життя", — заявив міністр національної безпеки Ізраїля Ітамар Бен-Ґвір.

Нагадаємо, у центрі Єрусалима водій протаранив натовп під час церемонії на спомин про загиблих солдатів. Терориста ідентифікували, як 39-річного Хатема Абу Неймеха. Його застрелив цивільний, який перебував на місці події.

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