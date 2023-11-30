Теракт в Єрусалимі: всі подробиці про трагедію та нападників

Двоє терористів відкрили вогонь по людях на зупинці.
Сьогодні, 30 листопада, в Ізраїлі на в'їзді до Єрусалиму сталася стрілянина: двоє озброєних людей вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі цивільних, які перебували на автобусній зупинці.
ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про трагедію.
О 7:40 ранку в Ізраїлі сталася стрілянина. Троє осіб загинули, ще семеро — поранені.
Про це повідомили в IsraelHayom.
Стрілянина сталася на перехресті на виїзді з Єрусалиму. Двоє нападників приїхали туди машиною та відкрили вогонь по мирних мешканцях, які стояли на зупинці. Обох злочинців ліквідували.
Відомо, що терористи були озброєні гвинтівкою М-16 і пістолетом. Вони вбили 24-річну жінку та 73-річного чоловіка. Ще одна загибла - це жінка, про її вік нічого не повідомляється. Ще семеро постраждалих були госпіталізовані.
"Ми маємо сотні повідомлень про напади щодня. Нам вдалося нейтралізувати досить багато нападів, але, на жаль, сьогодні вранці нам це не вдалося", — заявили у поліції.
Терористи приїхали на місце події на автівці Ford, яка належала одному з них. В цій машині пізніше знайшли гільзи з сотнями куль.
Повідомляється, що нападників ліквідували двоє резервістів та цивільний, який проїжджав неподалік місця інциденту.
За даними служби безпеки Шин Бет, двоє палестинських терористів, які вчинили стрілянину, є членами ХАМАСу і раніше були ув'язнені за терористичну діяльність.
Це брати - Мурад Намр, 38 років, та Ібрагім Намр, 30 років, з району Східного Єрусалиму Сур-Бахер.
"Мурад був ув'язнений від 2010 по 2020 рік за планування терористичних атак під керівництвом терористичних елементів в секторі Газа, згідно з даними Шин-Бет. Ібрагім був ув'язнений у 2014 році за нерозкриту терористичну діяльність", — повідомляє агентство.
"Цей інцидент доводить, наскільки важливою є видавання зброї. Попри критику всяких партій будемо й надалі роздавати зброю. Зброю, що рятує життя", — заявив міністр національної безпеки Ізраїля Ітамар Бен-Ґвір.
Нагадаємо, у центрі Єрусалима водій протаранив натовп під час церемонії на спомин про загиблих солдатів. Терориста ідентифікували, як 39-річного Хатема Абу Неймеха. Його застрелив цивільний, який перебував на місці події.
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