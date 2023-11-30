Теракт в Иерусалиме: все подробности о трагедии и нападающих

Сегодня, 30 ноября, в Израиле на въезде в Иерусалим произошла стрельба: двое вооруженных людей вышли из автомобиля и открыли огонь по группе гражданских, находившихся на автобусной остановке.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

В 7:40 утра в Израиле произошла стрельба. Три человека погибли, еще семь — ранены.

Об этом сообщили в IsraelHayom.

Стрельба произошла на перекрестке на выезде из Иерусалима. Двое нападавших приехали туда машиной и открыли огонь по стоящим на остановке мирным жителям. Оба преступника были ликвидированы.

Известно, что террористы были вооружены винтовкой М-16 и пистолетом. Они убили 24-летнюю женщину и 73-летнего мужчину. Еще одна погибшая – это женщина, о ее возрасте ничего не сообщается. Еще семь пострадавших были госпитализированы.

На месте трагедии / Фото: Associated Press

"У нас есть сотни сообщений о нападениях каждый день. Нам удалось нейтрализовать достаточно много нападений, но, к сожалению, сегодня утром нам это не удалось", — заявили в полиции.

Террористы приехали на место происшествия на автомобиле Ford, который принадлежал одному из них. В этой машине позже обнаружили гильзы с сотнями пуль.

Сообщается, что нападавших ликвидировали двое резервистов и гражданский, проезжавший неподалеку от места инцидента.

По данным службы безопасности Шин Бет, двое палестинских террористов, совершивших стрельбу, являются членами ХАМАС и по-прежнему были заключены за террористическую деятельность.

Это братья Мурад Намр, 38 лет, и Ибрагим Намр, 30 лет, из района Восточного Иерусалима Сур-Бахер.

"Мурад был заключен с 2010 по 2020 год за планирование террористических атак под руководством террористических элементов в Секторе Газа, согласно данным Шин-Бет. Ибрагим был заключен в 2014 году за нераскрытую террористическую деятельность", — сообщает агентство.

"Этот инцидент доказывает, насколько важно выдавать оружие. Несмотря на критику всяких партий, будем и дальше раздавать оружие. Оружие, спасающее жизнь", — заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Напомним, в центре Иерусалима водитель протаранил толпу во время церемонии в память о погибших солдатах. Террорист был идентифицирован как 39-летний Хатем Абу Неймех. Его застрелил гражданский, находившийся на месте происшествия.

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