Синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах

В четверг, 30 ноября, в большинстве областей Украины синоптики объявили повышенный уровень опасности из-за гололеда.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о скользких дорогах. Именно из-за гололеда объявлен I уровень опасности, желтый.

"30 ноября в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, синоптики сообщили, что в последний день осени, 30 ноября, в Украине почти прекратятся осадки. Только местами будет снег. На дорогах многих областей будет гололедица.

Читайте также: