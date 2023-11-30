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Синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах

Гололедица. / Фото: Associated Press

В большинстве областей – гололедица.

В четверг, 30 ноября, в большинстве областей Украины синоптики объявили повышенный уровень опасности из-за гололеда.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о скользких дорогах. Именно из-за гололеда объявлен I уровень опасности, желтый.

"30 ноября в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, синоптики сообщили, что в последний день осени, 30 ноября, в Украине почти прекратятся осадки. Только местами будет снег. На дорогах многих областей будет гололедица.

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Дата публикации
Просмотры
196
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