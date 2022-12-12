13 декабря — день Андрея Первозванного: народные приметы, традиции и сильная молитва

Каждый год 13 декабря верующие молятся святому Андрею Первозванному. В народе этот день также называют "Андрея" или "Андреев день".

Кто такой Андрей Первозванный

Святой апостол Андрей был рыболовом, родился в семье Ионы из Вифсаиды (Галилея). В Евангелии можно найти утверждение, что он был младшим братом апостола Петра. Когда явился Креститель, святой пророк, Предтеча Иисус Христос, именно Андрей, Иоанн и Петр стали его первыми и ближайшими учениками.

Господь позвал Иоанна и Андрея за собой, говоря: "Пойдите и увидите". Андрей первым с большой радостью последовал за Иисусом Христом, за что получил имя Первозванный. Он пребывал с Сыном Божьим в течение всего периода его служения, а после того как Спаситель воскрес, апостол Андрей с другими учениками встретился с Ним и присутствовал на Елеонской горе, где увидел, как Господь вознесся на Небо.

После того, как Святой дух взошел на людей, апостолы бросили жребий, куда каждому из них отправляться и нести Слово Божие. Апостолу Андрею добрались те страны, которые расположены вдоль побережья Черного моря, в том числе северная часть Балканского полуострова. Апостол, проповедуя Евангелие, посетил Вифинию (Малая Азия), Македонию, Фракию, Скифию, то есть именно те земли, где позже образовалась Украина. Существуют даже предания, свидетельствующие, что Андрей поднялся на север и дошел до того места, где находится Киев. Он благословил эти земли и предсказал, что в будущем его жители примут христианскую веру. Именно поэтому славяне издавна считали Андрея Первозванного своим покровителем.

Праздник Андрея: какие традиции существуют

Праздник Андрея — Калита / Фото: commons.wikimedia.org

Хотя апостол Андрей является христианским святым, однако традиции празднования 13 декабря, когда верующие чтят его память, носят дохристианский характер: заклинание, гадание на будущее. В прежние времена этот день называли "Калита". Считался этот праздник сугубо мальчишеским, поэтому в Андреевскую ночь (в ночь против Андрея) ребятам позволяли озорствовать, делать разные убытки. Девушки же собирались и гадали на долю.

Согласно традициям наших предков, 12 декабря, когда начинало смеркаться, ребята собирались вместе в одном доме, чтобы начать "Андреевские гуляния". Девушки готовили праздничный ужин из продуктов, которые сами принесли. После заката подходили парни с конфетами и наливками. Сначала рассказывались интересные истории, ребята шутили. В полночь девушки оставались гадать, а парни шли развлекаться.

Главная игра вечера называлась "Калита". Именно такое название носил обрядовый корж, который готовился из белой муки. Тесто девушки месили по очереди: от старшей до младшей. Корж был сладким, с медом, а сверху его обязательно украшали изюмом или сухими вишнями. Посередине обязательно была дыра, через которую продевали ленту. Затем корж высоко подвешивали посреди дома. Ребята в прыжке должны были достать лепешку зубами и откусить кусок.

Возле калить обязательно стоял часовой, которого называли "Пан Калетинский" — им был шутливый парень, который и приглашал других кусать корж. Каждый участник должен был взять между ног толстую ветку, имитируя сиденье верхом на коне. А часовой в то время должен был рассмешить парня и дергать за один конец ленты, чтобы не дать откусить кусок калить.

Народные приметы

на Андрея нет снега – зима будет теплой;

идет сильный снег 11 и 12 декабря — всю неделю будут продолжаться метели;

в реках шумит вода – будут сильные метели;

холодная погода с морозом 13 декабря – в следующем году будет хороший урожай.

Что нельзя делать 13 декабря на Андрея Первозванного

На Андрея Церковь не позволяет ссориться, злословить и обижаться. Как и в любой другой церковный праздник, не отказывайте другим в помощи. Не стоит заниматься физическим трудом, а также вышивать, вязать, шить, убирать в доме. На Андреев день все еще продолжается Рождественский пост, поэтому важно, чтобы блюда на праздничном столе были постными.

Молитва на Андрея

Первозданный Апостоле Господа и Спаса нашего, верховный Строитель Церкви Христовой – всевальный Андрею!

Призов Христа следовать за Ним Ты воспринял с горячностью и оставил свои сети – все имущество свое – и за Христом пошел навеки. Прославляем и величаем Апостольские труды Твои; трогательно вспоминаем Благословенный Твой приход к нам и честные страдания, которые при Христе претерпел; в умилении целуем Икону твою; чтим святую память Твою и непоколебимо веруем, что Господь Бог жив, жива также и душа твоя.

С Ним, Господом, Ты пребываешь на Небесах и не перестаешь любить нас любовью, которую возлюбил прежде, когда Духом Святым предсказал наше обращение ко Христу Спасителю. Любя и теперь, возносишь свои молитвы к Господу о нуждах всех нас – недостойных твоих потомков.

Святой Апостоле Андрей! Так мы веруем и постоянно исповедуем, и с этой верой умоляем Господа Бога Спасителя Нашего Иисуса Христа, чтобы твоими молитвами он одарил нас всем необходимым для спасения и жизни вечной.

Умоляй же, Андрей, Господа, чтобы и каждый из нас ныне искал не земных выгод, но заботился о ближних своих и направил к Небесному, вечному.

Святой Апостоле Андрей! Имея тебя за своего Опекуна и Молитвенника, утешаем себя надеждой, что молитвы твои всегда будут помогать нам перед Господом, Спасителем нашим Иисусом Христом, Которому принадлежит слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом навеки вечны.

АМЕНЬ

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