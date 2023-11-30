Синоптики попередили водіїв про небезпеку на дорогах

У четвер, 30 листопада, у більшості областей України синоптики оголосили підвищений рівень небезпеки через ожеледицю.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про слизькі дороги. Саме через ожеледицю оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

"30 листопада у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що в останній день осені, 30 листопада, в Україні майже припиняться опади. Лише місцями сніжитиме. На дорогах багатьох областей буде ожеледиця.

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