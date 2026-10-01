У Польщі 15-річного українця підозрюють у підготовці теракту та вбивства

Затримання українця у Польщі / © Районне управління поліції Варшава V

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У Польщі 15-річного громадянина України підозрюють у підготовці до терористичного акту в торговому центрі та вбивства поліцейського.

Про це повідомило Районне управління поліції Варшава V.

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Правоохоронці зацікавилися активністю підлітка в Інтернеті після того, як виявили його пошукові запити щодо можливості здійснення теракту та позбавлення життя правоохоронця.

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«Неповнолітній шукав матеріали про можливість здійснення терористичного акту в торговому центрі та позбавлення життя поліцейського», — йдеться в повідомленні поліції.

Польські правоохоронці провели низку заходів, щоб встановити автора пошукових запитів, перевірити отриману інформацію та з’ясувати, чи могла активність підлітка бути пов’язана з підготовкою до злочину. У результаті поліцейські встановили особу 15-річного хлопця та його місце проживання.

Під час обшуку в нього вилучили ноутбук і мобільний телефон. Електронні пристрої передали експертам для проведення інформатичної експертизи та отримання даних, які можуть мати значення для розслідування.

За результатами зібраних матеріалів підлітку інкримінували діяння, що підпадає під ознаки підготовки до вбивства.

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© Районне управління поліції Варшава V

У розслідуванні брали участь поліцейські Відділу з питань соціальної профілактики, неповнолітніх і патологій РУП Варшава V. До роботи також залучили фахівців Відділу боротьби з терористичними актами та вбивствами Столичного управління поліції, Криміналістичної лабораторії KSP та Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Після проведення необхідних процесуальних дій неповнолітнього доставили до Районного суду Варшава-Жолібож, VI відділу у справах сім’ї та неповнолітніх. Суд ухвалив рішення про поміщення 15-річного українця до Молодіжного виховного центру строком на три місяці.

Подальшу долю підлітка має визначити сімейний суд.

У поліції окремо звернулися до батьків та опікунів із закликом цікавитися діяльністю дітей в інтернеті. Правоохоронці зазначили, що неповнолітні можуть шукати інформацію про насильство, зброю та інші небезпечні форми поведінки з різних причин — від цікавості до впливу ровесників, тому важливо звертати увагу на тривожні сигнали та своєчасно реагувати на них.

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Нагадаємо, раніше у польському місті Ярослав, що в Підкарпатському воєводстві, 31-річний громадянин України напав із ножем на людей у монастирі. Поранень зазнали п’ятеро осіб, один із постраждалих помер.

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