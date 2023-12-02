У Дніпрі сталися вибухи: людей просять перебувати в укриттях

У Дніпрі зранку суботи, 2 грудня, пролунали вибухи. Зазначається, що в цей момент повітряної тривоги в області не було оголошено.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та медіа.

"У Дніпрі пролунали два вибухи. В цей час повітряної тривоги не було оголошено", - пише "Дніпро Обласний".

Про вибухи в місті також повідомили кореспонденти "Суспільного". Офіційних коментарів наразі немає.

Вже о 09:30 кореспонденти "Суспільного" поінформували про повторні вибухи у Дніпрі. своєю чергою, ПС просять мешканців перебувати в укриттях.

Слід зауважити, що сирени у Дніпропетровській області залунали о 09:13. Втім, про вибухи у Мережі почали повідомляти за кілька хвилин до цього.

Тим часом Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Станом на 09:17, окрім Дніпропетровщини, "почервоніли" Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Кіровоградська області.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Сили ППО знищили у небі 10 БпЛА та одну Х-59.

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