РФ вдарила безпілотниками по Одеській області: куди влучив ворог

Російські окупанти атакували безпілотниками Shahed Одеську область. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт на території регіону.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"На початку ночі російські окупаційні війська здійснили чергову дронову атаку по Одещині. Внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти випустили Shahed з тимчасово окупованого Криму. Росіяни спрямували БпЛА з акваторії Чорного моря по прибережних районах області. Силами протиповітряної оборони знищено десять ударних дронів.

Як повідомлялося, РФ здійснила вночі атаку на Україну. Окупанти вдарили безпілотниками та ракетою. Сили ППО знищили у небі 10 БпЛА та одну Х-59.

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