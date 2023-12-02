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РФ вдарила безпілотниками по Одеській області: куди влучив ворог

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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РФ вдарила безпілотниками по Одеській області: куди влучив ворог

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

ППО збила десять БпЛА.

Російські окупанти атакували безпілотниками Shahed Одеську область. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт на території регіону.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"На початку ночі російські окупаційні війська здійснили чергову дронову атаку по Одещині. Внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти випустили Shahed з тимчасово окупованого Криму. Росіяни спрямували БпЛА з акваторії Чорного моря по прибережних районах області. Силами протиповітряної оборони знищено десять ударних дронів.

Як повідомлялося, РФ здійснила вночі атаку на Україну. Окупанти вдарили безпілотниками та ракетою. Сили ППО знищили у небі 10 БпЛА та одну Х-59.

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Дата публікації
Перегляди
1130
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