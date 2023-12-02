РФ ударила беспилотниками по Одесской области: куда попал враг

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Shahed Одесскую область. Произошло попадание в инфраструктурный объект на территории региона.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"В начале ночи российские оккупационные войска совершили очередную дроновую атаку по Одесщине. В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты выпустили Shahed из временно оккупированного Крыма. Россияне направили БпЛА из акватории Черного моря по прибрежным районам области. Силами противовоздушной обороны уничтожены десять ударных дронов.

Как сообщалось, РФ совершила ночью атаку на Украину. оккупанты ударили беспилотниками и ракетой. Силы ПВО уничтожили в небе 10 БпЛА и одну Х-59.

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