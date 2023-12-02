Контрнаступление ВСУ: экс-глава ЦРУ объяснил, почему не было прорыва на фронте

Украина не смогла достичь того прорыва, на который все надеялись во время начавшегося летом контрнаступления.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет "Голос Америки".

"2023 год стал годом, когда все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон. Почему Украина оказалась в такой ситуации? Мы видели задержки с предоставлением им (военной техники), наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решение о кассетных боеприпасах, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и наконец самолеты современного образца", — перечислил он причины, почему украинцам не далось контрнаступление.

Петреус также указал на ошибки Запада, частично приведшие к войне в Украине.

"Думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин, видимо, решил, что ему удастся избежать ответственности за это мощное вторжение в Украину, состоит в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма. Мы вышли из Афганистана, он это видел. Мы не имели стратегического терпения и так далее. Вот почему, я думаю, что президент Байден неоднократно заявляет, что мы должны помочь Тайваню", — добавил он.

Ситуация вокруг Украины является назидательным примером для Китая, считает Дэвид Петреус.

Ранее издание The Economist в своей редакционной статье написало, что впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину появилась вероятность того, что Путин выиграет эту войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло цели.

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