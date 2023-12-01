"Это тупик": какой прорыв нужен Украине в войне против РФ

Известный исследователь войны Лоуренс Фридман подготовил свой анализ возможного развития ситуации и стратегии Украины. Его главный вывод – Украина и Запад должны готовиться к длительной войне вместо ожидания быстрого прорыва на фронте.

Об этом он пишет в колонке издания Samf.substack.com.

"Если завтра будет достигнута договоренность о прекращении огня, Россия останется со значительной частью украинской территории. Хотя эта территория и будет меньше, чем стремилась Москва, но и эту трудно оккупировать и защищать в долгосрочной перспективе, которая потребует значительных средств на реконструкцию и субсидирование. И это не сможет остановить приближение Украины к НАТО и ЕС. Предположение, что Путин легко согласится на прекращение огня, если удастся убедить Зеленского, не соответствует логике стратегической позиции России, которая не предложила до сих пор никакого прекращения огня, хотя недавно президент РФ в общих чертах говорил о желаемом мире", — отмечает автор.

В то же время аналитик считает, что прекращение огня даст обеим сторонам время на перегруппировку и восстановление сил, но ни для одной из сторон это не будет удовлетворительным или стабильным результатом.

"Не исключено, что боевые действия зайдут в настоящий тупик, когда обе стороны закрепятся на своих позициях и ни одна из них не будет чувствовать себя достаточно сильной для наступления. Тогда конфликт войдет в непростой застой, однако мы далеки от такой ситуации. Пока перспектива заключается в продолжении боевых действий, которые еще не дошли до завершения, и которые, в принципе, могут длиться много лет, могут измениться достаточно, чтобы спровоцировать серьезную дипломатическую активность: внезапное изменение баланса военных преимуществ или более широкий политический контекст (например, после победы Трампа на президентских) выборах)", — добавил он.

Следовательно, для Украины, по мнению эксперта, пока не существует очевидного пути выхода из войны путем переговоров, а также прямого пути к военной победе.

"Для Украины ставки намного выше, поскольку ее территория находится под оккупацией, и она не демонстрирует никаких признаков примирения со своей безвозвратной потерей. Поэтому, хотя Путину нелегко закончить войну, и у меня нет оптимизма, что он вскоре будет стремиться к этому, в конце концов, ему все все же легче, чем Зеленскому. Если Украина не готова уступить территории, то ей не о чем больше говорить с Россией. На переговорах, состоявшихся в марте и апреле 2022 года, вопрос нейтралитета был на повестке дня. Эта дискуссия провалилась, поскольку Украина все еще провалилась не хотела оставаться беззащитной и требовала каких-либо гарантий безопасности, в то время как разоблачение зверств в освобожденных районах вокруг Киева добавило неотложности освобождению всей территории от российской оккупации", – заключил он.

Ранее издание The Economist в своей редакционной статье написало, что впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину появилась вероятность того, что Путин выиграет эту войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло цели.

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