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Президент Латвии спрогнозировал, что произойдет, если "Европа подведет Украину"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Президент Латвии спрогнозировал, что произойдет, если "Европа подведет Украину"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

Западные союзники продолжают поддерживать Украину в борьбе с оккупантами.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае если ЕС не поможет Украине в войне против России, то страна-агрессорка может бросить вызов другим странам.

Об этом он сказал в интервью AP.

По его словам, для Запада важно поддерживать как Украину, так и Израиль против атак на общие ценности и международный порядок.

"В интересах безопасности НАТО "рассматривать оба случая одинаково", сказал он. "Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", – сказал президент Латвии.

Он считает, что Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества оружия "потому что мы не предоставили столько, сколько должны были".

"Россия мобилизует свою экономику, ресурсы и военную технику "для очень долгой войны". Она пыталась выиграть войну быстро, но поняла, что не может, и теперь Москва хочет "задушить" Украину", — сказал он, прогнозируя, что в ближайшие месяцы она повторит. атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, как это было минувшей зимой", — добавил он.

Также Ринкевичс добавил, что ЕС и НАТО должны готовиться к продолжительной войне в Украине.

Напомним, российские пропагандисты добрались и в Латвию. Там оккупационный "драматург" собирается показать лживое представление о войне в Украине. В украинском посольстве уже отреагировали.

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Дата публикации
Просмотры
843
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