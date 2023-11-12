"Хезболла" обстреляла противотанковыми ракетами север Израиля

Удар с территории Ливана был нанесен во время ремонтных работ на линиях электроснабжения.

В воскресенье, 12 ноября, ливанская группировка "Хезболла", являющаяся союзником ХАМАС, атаковала Израиль противотанковыми ракетами. Несколько мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В результате обстрела были поражены несколько транспортных средств вблизи северной общины Довева, недалеко от границы с Ливаном. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Спикер израильской службы скорой помощи сообщил, что один человек находится в тяжелом состоянии, еще 3-5 получили более легкие ранения.

Также читайте Израиль уточнил количество жертв теракта ХАМАСа

Некоторые из жертв были сотрудниками Израильской электрической корпорации, прибывшими для ремонта линий электропередач, поврежденных предыдущей атакой с Ливана.

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку, заявив, что удар был нанесен по солдатам, устанавливавшим оборудование для наблюдения.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла накануне объявил, что открытый фронт на севере Израиля будет оставаться активным.

Напомним, в субботу, 11 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Бейрут может постигнуть та же участь, что и Газа, если "Хезболла" втянет Ливан в войну, которую его страна ведет против ХАМАСа.

Читайте также: