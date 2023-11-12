"Динамо" в большинстве победило "Кривбасс" в первом матче после отставки Луческу

"Динамо" обыграло "Кривбасс" в выездном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 0:2 .

Из-за воздушной тревоги начало игры было отложено на около получаса. Столичный клуб вырвался вперед в самом старте встречи. Уже на восьмой минуте Владислав Ванат на входе в штрафную получил передачу с правого фланга от Александра Тымчика и точно пробил в правый от себя угол ворот.

А еще через четыре минуты криворожцы остались в меньшинстве – Даниил Бескоровайный сбил Ваната перед собственной штрафной площадкой, за что получил прямую красную карточку.

На 27-й минуте "бело-синие" удвоили свое преимущество в счете. Александр Караваев выиграл борьбу у Вячеслава Рябова, вошел в штрафную и расстрелял ворота.

Во втором тайме "Кривбасс" начал активнее атаковать, однако хотя бы сократить отставание в счете команде Юрия Вернидуба не удалось.

Отметим, что для "Динамо" это был первый матч после отставки Мирчи Луческу с поста главного тренера. Вместо 78-летнего румынского специалиста киевлян возглавил Александр Шовковский.

Добавим, что 48-летний СаШо ранее уже исполнял обязанности главного тренера "бело-синих", когда Луческу находился на больничном после операции на ноге в конце прошлого сезона.

Победой над "Кривбассом" киевский клуб прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ. "Динамо" (19 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице, но имеет три игры в запасе. Криворожцы (27 баллов) идут на второй позиции, на два балла отставая от лидера чемпионата "Полесья".

В следующем туре "Динамо" 26 ноября будет принимать "Рух", а "Кривбасс" днем ранее на выезде сыграет с "Минаем".

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