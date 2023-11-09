Как носить пальто: мастер класс от знаменитостей

Погода сейчас идеально подходит для того, чтобы носить пальто.

Как носить пальто, чтобы выглядеть модно и современно, нам часто демонстрируют знаменитости.

Давайте рассмотрим пять свежих осенних образов известных женщин, которые мы легко сможем повторить.

Спортивный шик Дженнифер Лоуренс

Звезда серии фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - Дженнифер Лоуренс - прогуливалась по Нью-Йорку в длинном пальто Row Fleur, свободных черных штанах и красном худи, образ дополнили знаменитые кроссовки Samba от Adidas и солнцезащитные очки Khaite x Oliver.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Гламурная небрежность принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис направлялась на какую-то вечеринку в Нью-Йорке в светло-коричневом двубортном пальто с золотыми пуговицами цвета camel поверх атласного темно-синего платья, под которое она надела босоножки. Беатрис не стала застегивать пальто, а просто запахнула, туго завязав пояс на талии, и слегка подвернула рукава, которые, очевидно, были ей слегка длинноваты.

Уютная классика Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони продемонстрировала длинное белое пальто-халат с вязаными рукавами, вязаными большими карманами и белым поясом на талии, под которое надела и брюк клеш и классические лодочки. Образ получился эффектным и в то же время достаточно комфортным.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Цветовой акцент Соломии Витвицкой

Соломия Витвицкая на премьеру фильма надела красное пальто, платье миди с мелким принтом и черные сапоги, к сумке был привязан красный платок с монограммой Louis Vuitton. Ставка в образе была сделана на цвет.

Сдержанная роскошь Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Блейк Лайвли надела под пальто худи с капюшоном, широкие джинсы, и рыжие ботинки, наряд дополнили очки от солнца и синяя сумка Chanel. Выглядела Блейк в этом неброском наряде просто роскошно.

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