Израиль впервые продал систему ПРО "Праща Давида": какая страна его купила

Израильская ПРО "Праща Давида" считается одной из самых склонных систем в мире.

Израиль подписал контракт о подписании продажи системы ПРО "Праща Давида" Финляндии на сумму около 317 миллионов евро.

Об этом говорится на сайте Минобороны Израиля.

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Соглашение о продаже подписало Министерство обороны Израиля с представителями Финляндии и компанией-производителем Rafael.

В ведомстве заявили, что эта система – одна из самых совершенных в мире систем перехвата баллистических, крылатых ракет, самолетов и беспилотников. Она продемонстрировала очень высокую производительность во время войны.

Система "Праща Давида" от Rafael является важной частью многоуровневой оборонной системы Израиля. Система доказала, что в текущей кампании необходима для защиты неба страны и ее жителей. Мы гордимся подписанным соглашением о первом экспорте системы за рубеж и инвестируем значительную часть дохода от экспортных. сделок в наши собственные разработки и бюджеты на исследования и разработки, чтобы обеспечить систему обороны самыми современными возможностями, а значит, прибыль удваивается и приумножается ", – прокомментировал генеральный директор Rafael.

Напомним, ранее мы сообщали, что США согласовали продажу Финляндии уникальной системы ПРО "Праща Давида".

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