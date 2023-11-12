Игнат спрогнозировал, сколько ракет РФ могла накопить за 8 месяцев

Россияне имели значительно большее количество в прошлом году, чем у них сейчас.
Страна-агрессорка РФ за последние восемь месяцев могла накопить 800 высокоточных ракет за последние восемь месяцев.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Radio NV.
Игнат вспомнил, что в прошлом году страна-агрессорка выпустила по Украине тысячу крылатых ракет.
"Два с половиной месяца назад ГУР нам сообщало о 600 ракетах и о том, что приблизительная производственная мощность — 100 ракет в месяц. Выходит, прошло два месяца, вот они имеют 800 [ракет] с лишним. Это как раз те два месяца, где [ была] имела интенсивность использования ракетного вооружения. Калибры были, Искандер-К, но не было Х-101, Х-555 за это время. Вероятно, противник накопил, суммарно — 800", — заявил Игнат.
Спикер Воздушных сил добавил, что россияне имели значительно большее количество в прошлом году, чем у них сейчас.
"Это не касается ракет С-300 или авиационных ракет (Х-59, Х-32), Ониксов и т.д. Это касается именно тех ракет, о которых мы сейчас с вами говорим", — добавил представитель.
Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ухудшение погодных условий повлияет на работу вражеской авиации. В частности, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.
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