РФ опрокинула бывших "вагнеровцев" под Скадовск

В РФ сейчас думают, что делать с "вагнеровцами".

В Херсонской области неподалеку от оккупированного Скадовска россияне развернули лагерь в котором находятся бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинских партизан, бывших "вагнеровцев" ничем не снабжают.

"Все проблемы в тыловом снабжении полностью переводятся на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

В настоящее время командование российских оккупационных войск на местах определяется дальнейшим применением бойцов.

Что сейчас известно о "вагнеровцах"

Крупные подразделения ППК "Вагнера", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активную вербовку.

В Сети появилось видео, на котором якобы украинские военные ликвидируют боевиков ЧВК "Вогне р" в Судане — по данным источников, это могут быть спецподразделения ГУР.

Древние союзники президента России Владимира Путина финансируют две частные военные компании, подчиненные Министерству обороны России, охватившие прежние операции группы "Вагнера" в Африке.