На смену "Вагнеру" пришли две ЧВК друзей Путина — ISW

Российское руководство продолжает ставить на ЧВК, которые фактически являются частями государственной армии.
Давние союзники президента России Владимира Путина финансируют две частные военные компании, подчиненные Министерству обороны России, охватившие прежние операции группы "Вагнера" в Африке.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, два российских миллиардера, десятилетиями знающие Путина и входящие в его ближайшее окружение, финансируют Convoy и Redut соответственно.
"Вероятно, это решение является попыткой помешать одной ЧВК снова получить власть и влияние, чтобы потенциально угрожать Путину и российскому центральному руководству", — говорится в отчете.
Путин регулярно назначает людей на должности так, что ни одна фигура не накапливает слишком много политического влияния.
Известно, что Константин Пикалов возглавляет ЧВК "Конвой", а Константин Мирзаянц — ЧВК "Редут".
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картополов 3 ноября заявил, что "Вагнер" полностью расформирован и что некоторые наемники компании продолжают действовать в Африке, но под другим брендом – под руководством Минобороны России.
Напомним:
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что все условные "ЧВК" являются неотделимыми составляющими российских спецслужб или в целом военных структур. Россия использует наемников ЧВК "Редут" для активизации штурмовых действий в Украине. Однако это не столь масштабный проект, как бывшая ЧВК "Вагнер".
В ГУР объяснили, что это в определенной степени гибридный инструмент, позволяющий избегать откровенной статистики по потерям, в частности, позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.
"Опять же, не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боятся власти. Это позволяет, в том числе кремлевским вожакам, собственно, решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну, в конце концов, история ЧВК "Вагнера" тоже довольно красноречивая", — сказал Юсов.
Также в разведке уточнили, что в составе новой ЧВК находятся наемники и преступники. Однако это менее масштабный проект, чем ЧВК "Вагнера" во времена Евгения Пригожина.
Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили наголову разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".
На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".
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