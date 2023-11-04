На смену "Вагнеру" пришли две ЧВК друзей Путина — ISW

Давние союзники президента России Владимира Путина финансируют две частные военные компании, подчиненные Министерству обороны России, охватившие прежние операции группы "Вагнера" ​​в Африке.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, два российских миллиардера, десятилетиями знающие Путина и входящие в его ближайшее окружение, финансируют Convoy и Redut соответственно.

"Вероятно, это решение является попыткой помешать одной ЧВК снова получить власть и влияние, чтобы потенциально угрожать Путину и российскому центральному руководству", — говорится в отчете.

Путин регулярно назначает людей на должности так, что ни одна фигура не накапливает слишком много политического влияния.

Известно, что Константин Пикалов возглавляет ЧВК "Конвой", а Константин Мирзаянц — ЧВК "Редут".

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картополов 3 ноября заявил, что "Вагнер" полностью расформирован и что некоторые наемники компании продолжают действовать в Африке, но под другим брендом – под руководством Минобороны России.



Напомним:

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что все условные "ЧВК" являются неотделимыми составляющими российских спецслужб или в целом военных структур. Россия использует наемников ЧВК "Редут" для активизации штурмовых действий в Украине. Однако это не столь масштабный проект, как бывшая ЧВК "Вагнер".

В ГУР объяснили, что это в определенной степени гибридный инструмент, позволяющий избегать откровенной статистики по потерям, в частности, позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.

"Опять же, не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боятся власти. Это позволяет, в том числе кремлевским вожакам, собственно, решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну, в конце концов, история ЧВК "Вагнера" тоже довольно красноречивая", — сказал Юсов.

Также в разведке уточнили, что в составе новой ЧВК находятся наемники и преступники. Однако это менее масштабный проект, чем ЧВК "Вагнера" ​​во времена Евгения Пригожина.

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили наголову разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

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