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Россияне атаковали Сумщину дронами: сколько целей сбили силы ПВО

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне атаковали Сумщину дронами: сколько целей сбили силы ПВО

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Дроны летели с территории РФ.

В ночь на субботу, 4 ноября, российская оккупационная армия атаковала Сумскую область двумя ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили все враждебные цели.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне запускали "Shahed" с территории РФ – из Курской области.

"Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

К слову, ночью в Сумской области несколько раз звучала воздушная тревога. ПС предупреждали об угрозе ударных БпЛА во время тревоги, которая длилась с 20:55 до 22:18 3 ноября.

Напомним, в предыдущую ночь, 3 ноября, РФ ночью выпустила по Украине почти 40 дронов.   Воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Силы ПВО уничтожили 24 "Shahed-136/131" и одну ракету.

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Дата публикации
Просмотры
1342
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