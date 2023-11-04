Россияне атаковали Сумщину дронами: сколько целей сбили силы ПВО

В ночь на субботу, 4 ноября, российская оккупационная армия атаковала Сумскую область двумя ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили все враждебные цели.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне запускали "Shahed" с территории РФ – из Курской области.

"Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

К слову, ночью в Сумской области несколько раз звучала воздушная тревога. ПС предупреждали об угрозе ударных БпЛА во время тревоги, которая длилась с 20:55 до 22:18 3 ноября.

Напомним, в предыдущую ночь, 3 ноября, РФ ночью выпустила по Украине почти 40 дронов. Воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Силы ПВО уничтожили 24 "Shahed-136/131" и одну ракету.

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