Росіяни атакували Сумщину дронами: скільки цілей збили сили ППО

Вночі проти суботи, 4 листопада, російська окупаційна армія атакувала Сумську область двома ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Сили ППО збили усі ворожі цілі.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запускали "Shahed" з території РФ - з Курської області.

"Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

До слова, вночі на Сумщині кілька разів лунала повітряна тривога. ПС попереджали про загрозу ударних БпЛА під час тривога, яка тривала від 20:55 до 22:18 3 листопада.

Нагадаємо, попередньої ночі, 3 листопада, РФ вночі випустила по Україні майже 40 дронів. Повітряна тривога тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили 24 "Shahed-136/131" та одну ракету.

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