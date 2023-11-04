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Росіяни атакували Сумщину дронами: скільки цілей збили сили ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Сумщину дронами: скільки цілей збили сили ППО

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Дрони летіли з території РФ.

Вночі проти суботи, 4 листопада, російська окупаційна армія атакувала Сумську область двома ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Сили ППО збили усі ворожі цілі. 

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запускали "Shahed" з території РФ - з  Курської області.

"Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться у повідомленні. 

До слова, вночі на Сумщині кілька разів лунала повітряна тривога. ПС попереджали про загрозу ударних БпЛА під час тривога, яка тривала від  20:55 до 22:18 3 листопада. 

Нагадаємо, попередньої ночі, 3 листопада, РФ вночі випустила по Україні майже 40 дронів. Повітряна тривога тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили 24 "Shahed-136/131" та одну ракету.

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Дата публікації
Перегляди
1533
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