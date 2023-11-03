Действительно ли сын Пригожина возглавил "Вагнер": ответ Подоляка

Место главы ЧВК "Вагнера" после гибели Евгения Пригожина якобы занял его сын Павел. Однако "Вагнер" уже не тот, который был при его покойном отце.

Назначение сына Пригожина главой ЧВК "Вагнера" не реанимирует эту военную организацию.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 "Каналу".

"Это фикция. Никто ничего не передавал сыну Пригожина, потому что он не является харизматическим лицом, не является авторитетом, ничего не может и не будет контролировать. Ему отдали определенные активы, чтобы он что-то зарабатывал и так далее, но это точно не ЧВК "Вагнер". Мы уже разбирали, что в России есть ключевой куратор ЧВК "Вагнера" — Виктор Золотов, который является руководителем Росгвардии. Безусловно, все важнейшие персоны из ЧВК, командиры разных уровней подписывают индивидуальные контракты с Росгвардией, возглавляют там соответствующие направления и так далее. Но никто больше не позволит реанимировать организацию", – отметил Подоляк.

"Сын Пригожина достаточно примитивный человек, мы с вами это видим. – добавил Подоляк.

По его словам, сейчас идет определенный торг за то, кто получит африканские активы ЧВК "Вагнера", кто будет их контролировать.

"Торг идет между частично ФСБ, главным управлением разведки, которое там доминирует, и опять же Росгвардией. Она хочет получить медийную, технологическую, военную и ресурсную составляющие. Этот торг может вылиться в определенные внутренние конфликты", — уточнил он.

Ранее появилась информация, что сын Пригожина возглавил обновленную ЧВК "Вагнер".

Напомним:

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России к вечеру 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

В первые дни после авиакатастрофы аналитики выдвинули четыре версии событий. Среди них – подрыв ракетой ПВО или взрывчатка на борту. В то же время, соглашались, что возможно убийство по приказу президента России Владимира Путина, который не простил Пригожину мятежа в июне 2023 года.

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