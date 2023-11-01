Сын Пригожина возглавил обновленную ЧВК "Вагнер"

После того, как вооруженное формирование российских наемников ЧВК "Вагнер" стало подразделением Росгвардии, его главарем стал Павел Пригожин. Сын погибшего Евгения Пригожина таким образом пытается "сохранить бренд".

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на информацию, обнародованную представителем этого формирования в Пермском крае.

По его словам, вся структура этого подразделения остается неизменной, но место базирования будет изменено. "База "Вагнера" будет находиться на территории Ростовской области", — говорится в сообщении.

Ранее телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что 25-летний Павел Пригожин ведет переговоры о переходе наемников ЧВК под контроль Росгвардии, чтобы "сохранить бренд и активы".

Также стало известно, что "группа Вагнера" возобновила прием на контрактную службу для отправки на войну в Украину и другие страны. Претенденты не должны иметь непогашенную судимость, а также находиться в розыске, под наблюдением полиции или подпиской о невыезде. При этом в "Вагнере" подчеркнули, что лица, перешедшие из группы в структуры Минобороны и подконтрольные ему "добровольческие отряды", обратно не принимаются.

Что известно о Пригожине-младшем

В свое время Евгений Пригожин рассказывал, что в 18 лет его сын прошел срочную службу в армии, после чего отправился на войну в Сирию в составе ЧВК "Вагнер".

Согласно завещанию основателя этого вооруженного формирования, почти все имущество погибшего в авиакатастрофе Пригожина перешло к его сыну Павлу. Две дочери получили незначительную часть активов.

По обнародованной в РФ информации, сын основателя группы "Вагнера" уже пять лет занимается предпринимательской деятельностью. В 2018 году он основал компанию "Бета", а с 2020 года возглавил "Лахта Плаза". Фирмы Павла Пригожина специализируются на постройке элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, он владелец жилого комплекса "Лахта Парк".

Напомним, ранее стало известно, что бывшие наемники российской ЧВК "Вагнер" массово переходят к чеченскому спецподразделению "Ахмат", которое подчинено "Росгвардии".

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