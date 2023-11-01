Син Пригожина очолив оновлену ПВК "Вагнер"

Після того, як збройне формування російських найманців ПВК “Вагнер” стало підрозділом Росгвардії, його ватажком став Павло Пригожин. Син загиблого Євгена Пригожина у такий спосіб намагається “зберегти бренд”.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на інформацію, оприлюднену представником цього формування в Пермському краї.

За його словами, уся структура цього підрозділу залишається незмінною, але місце базування буде змінено. “База “Вагнера” перебуватиме на території Ростовської області”, — йдеться у повідомленні.

Раніше телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” повідомив, що 25-річний Павло Пригожин веде переговори про перехід найманців ПВК під контроль Росгвардії, аби “зберегти бренд та активи”.

Також стало відомо, що "група Вагнера" відновила прийом на контрактну службу для відправлення на війну в Україну та інші країни. Претенденти не повинні мати непогашеної судимості, а також перебувати в розшуку, під наглядом поліції або підпискою про невиїзд. При цьому у “Вагнері” наголосили, що особи, які перейшли з групи до структур Міноборони та підконтрольних йому “добровольчих загонів”, назад не приймаються.

Що відомо про Пригожина-молодшого

Свого часу Євген Пригожин розповідав, що у 18 років його син пройшов строкову службу в армії, після чого вирушив на війну до Сирії у складі ПВК “Вагнер”.

Згідно із заповітом засновника цього збройного формування, майже все майно загиблого в авіакатастрофі Пригожина перейшло до його сина Павла. Дві доньки отримали лише незначну частину активів.

За оприлюдненою в РФ інформацією, син засновника групи "Вагнера" вже п'ять років займається підприємницькою діяльністю. 2018 року він заснував компанію “Бета”, а з 2020 року очолив “Лахта Плаза”. Фірми Павла Пригожина спеціалізуються на будівництві елітної нерухомості у Санкт-Петербурзі. Крім того, він є власником житлового комплексу "Лахта Парк".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишні найманці російської ПВК “Вагнер” масово переходять до чеченського спецпідрозділу “Ахмат”, який підпорядкований "Росгвардії".

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