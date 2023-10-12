У ГУР прокоментували повернення "Вагнера" на фронт: чому ці бойовики досі небезпечні

За словами Скібіцького, вагнерівці, які зараз повертаються на фронт до України в лавах Міноборони РФ, небезпечні тим, що уже тут воювали. Відповідно, знають місцевість і мають певний досвід.

Найманці ПВК "Вагнер" підписують контракти з Міноборони РФ і повертаються на фронт в Україну.

Наскільки їхнє повернення матиме вплив на поле бою, оцінив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю УП.

Він наголосив, що бойовики повертаються на фронт не як приватна військова компанія "Вагнер", а як уже військовослужбовці Міноборони РФ.

"Вони навіть собі придумали вже, як знаєте ці штурмові "загони Z", штурмовий "загін V" – значить "Вагнер". Але це не говорить, що це приватна військова компанія, це зовсім вже інше формування. Подивимося, як вони будуть діяти. Та дисципліна і та відповідальність, і те покарання, які були в "Вагнері" – такого не було ніде. Через те вони й мали успіх", – пояснив представник ГУР.

При цьому він зазначив, що зараз складно сказати, про яку кількість таких бойовиків зараз йде мова.

"Як правило, штурмовий загін – це 110 осіб... Але в чому загроза – в тому, що багато людей, які повернулися в штурмові загони вже під Міністерство оборони, вони воювали на цій території, знають особливості. А це теж впливає на ведення бойових дій. От в цьому полягає перевага цих підрозділів для РФ", – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ІSW) спрогнозували майбутнє "вагнерівців" після угоди з Росгвардією.

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