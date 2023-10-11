Чи готується РФ до великої мобілізації: в ГУР оцінили загрозу

Скібіцький вважає, що Кремль поки не готується до великої хвилі мобілізації, хоча нагадав, що процес прихованої мобілізації в Росії і не припинявся.

Процес мобілізації в Російській Федерації не припинявся і триває вже понад рік. Кожного дня Росія приховано здійснює мобілізацію насамперед на поповнення втрат і на формування нових частин і з’єднань.

Про в інтерв'ю УП розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, відповідаючи на питання, чи готується Кремль до великої мобілізації.

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За його словами, мета російського військового командування – всіх мобілізованих, яких вони призвали, перевести на контракту основу.

"В тому числі і погрозами відбувається цей процес. Але насправді чисельність за цей період часу Збройних сил Російської Федерації суттєво не збільшилася", – зазначив Скібіцький.

Строкова служба в РФ

При цьому представник ГУР нагадав, що зараз в Росії розпочався черговий осінній призов на строкову службу.

За його словами, українська розвідка зараз дуже активно буде моніторити ситуацію щодо підписання контрактів саме строковиками.

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"Мета зараз Російської Федерації – суттєво збільшити саме категорії контрактних, професійних військовослужбовців. Стосовно наступної великої хвилі мобілізації – насправді РФ готова до цього. Відповідно уточнені всі списки можливих мобілізованих, це все переведено в електронних облік. Крім того, значно посилені вимоги законодавства за ухиляння від військової служби, за дезертирство. Це ще раз свідчить, що в будь-який момент Росія може відновити такий потужний мобілізаційний процес", – каже Скібіцький.

Чи є необхідність "великої мобілізації" в РФ?

"Мабуть, по-перше, немає такої необхідності. По-друге, все одно вибори президента Росії, які відбудуться навесні наступного року, вони теж впливають. Тому що мобілізація – це складний процес. Це відповідно вплив на суспільно-політичну обстановку.

Але це і дуже потужний вплив удар по економіці Росії, тому що призивається найбільш працездатне населення... Мабуть, все-таки Росія рахує все це", – пояснює представник ГУР.

На його думку, те, що РФ поки не готується до великої мобілізації, видно і по ситуації на фронті.

"Накопичення таких потужних ударних угруповань, які передбачають масову мобілізацію особового складу, ми не бачимо", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Росія готується відправити на війну до України 60 тисяч "казаків".

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