Кадиров зненацька звинуватив Сталіна у зраді

Президент Чечні згадав про депортацію чеченців та інших народів Радянського Союзу.

Кривавого радянського диктатора Йосипа Сталіна, відбілюванням та возвеличенням якого активно займаються Z-патріоти сучасної Російської Федерації, президент Чечні та за сумісництвом головний тіктокер країни Рамзан Кадиров несподівано звинуватив у зраді.

Під час виступу, приуроченому до святкування 205-ї річниці чеченської столиці Грозного, фрагмент якого публікують російські Telegram-канали, Кадиров заявив, що Сталін був зрадником, який займався депортацією народів Радянського Союзу.

“Зрадником був Йосип Сталін, який виселяв не лише чеченський народ, а й інші різні народи також”, — заявив чеченський лідер.

При цьому він сказав, що чеченці ніколи не були зрадниками.

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Ці слова стали публічним ляпасом від Кадирова для російських пропагандистів та Z-блогерів, які останнім часом вихваляють Сталіна за рішучість та жорсткість в управлінні країною.

За даними опитування Левада-центру, проведеного влітку 2023 року, понад 60% росіян позитивно ставляться до Йосипа Сталіна. Це рекордний показник за історію опитувань.

Нагадаємо, нещодавно у Псковській області РФ у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну. Священник Російської православної церкви освятив монумент.

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