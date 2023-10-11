Зима буде важчою, ніж торік: в ДТЕК назвали причини

Фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них.

Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко заявив про це 11 жовтня під час пресконференції.

"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", - сказав він.

Водночас очільник енергохолдингу ДТЕК наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

"З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут - ред.), ми знайшли рішення", - зазначив Тімченко.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" кажуть, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку в Україні відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.

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