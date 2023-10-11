Зима буде важчою, ніж торік: в ДТЕК назвали причини

Ситуація з ППО почала поліпшуватися.
Фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них.
Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко заявив про це 11 жовтня під час пресконференції.
"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", - сказав він.
Водночас очільник енергохолдингу ДТЕК наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.
"З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут - ред.), ми знайшли рішення", - зазначив Тімченко.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" кажуть, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку в Україні відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.
Читайте також:
- Чи вистачить в Україні газу для опалювального сезону 2023: відповідь "Нафтогазу"
- ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону
- Опалювальний сезон у Києві: Кличко повідомив, кому і коли увімкнуть тепло