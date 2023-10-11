Зима будет тяжелее, чем в прошлом году: в ДТЭК назвали причины

Ситуация с ПВО начала улучшаться.
Специалисты прогнозируют более тяжелую, чем в прошлом году, зиму 2023-2024 в Украине из-за, в частности, вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами. В то же время, как военные, так и энергетики готовы реагировать на них.
Глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил об этом 11 октября во время пресс-конференции.
"Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за предварительных обстрелов меньшие резервы мощности", — сказал он.
В то же время глава энергохолдинга ДТЭК подчеркнул, что, хотя систем ПВО может быть недостаточно для возможной интенсивности обстрелов, ситуация с этим видом защиты начала улучшаться с прошлого года и улучшается с каждым месяцем.
"С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (блекаут – ред.), мы нашли решение", – отметил Тимченко.
Напомним, в "Нафтогазе" говорят, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой в Украине произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.
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