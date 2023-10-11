В "Атеш" сообщили о судьбе роты "ополченцев", которые пошли служить оккупантам

Предателей, пополнивших оккупационную армию, использовали в качестве "пушечного мяса".
На Запорожском направлении полностью погибла рота предателей, сформированная российскими оккупантами в городе Геническе Херсонской области из местных жителей.
Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".
По информации подпольщиков, в течение полугода оккупационная администрация призвала мужчин вступать в "народное ополчение". Им обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму.
В конце концов, удалось собрать роту таких добровольцев, которых сразу бросили на "мясо" — останавливать наступление ВСУ на Запорожском направлении. По информации агентов "Атеш", никто из предателей не выжил.
"Не верь оккупанту — не поддавайся его сладким обещаниям!" – призывают жителей оккупированных территорий украинские подпольщики.
Напомним, ранее украинские подпольщики из "Атеша" сообщили, что оккупанты готовятся провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.
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