В "Атеш" сообщили о судьбе роты "ополченцев", которые пошли служить оккупантам

На Запорожском направлении полностью погибла рота предателей, сформированная российскими оккупантами в городе Геническе Херсонской области из местных жителей.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

По информации подпольщиков, в течение полугода оккупационная администрация призвала мужчин вступать в "народное ополчение". Им обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму.

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В конце концов, удалось собрать роту таких добровольцев, которых сразу бросили на "мясо" — останавливать наступление ВСУ на Запорожском направлении. По информации агентов "Атеш", никто из предателей не выжил.

"Не верь оккупанту — не поддавайся его сладким обещаниям!" – призывают жителей оккупированных территорий украинские подпольщики.

Напомним, ранее украинские подпольщики из "Атеша" сообщили, что оккупанты готовятся провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.

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