Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Донецком направлении ВСУ ударом с HIMARS накрыли полигон российских "мобиков": видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
624
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Донецком направлении ВСУ ударом с HIMARS накрыли полигон российских "мобиков": видео

Российские военные / Фото: Associated Press

Когда оккупанты начали учебные стрельбы из автоматов, по ним ударили из мощной артиллерии.

В Донецком направлении бойцы подразделения "Shadow" во время аэроразведки обнаружили учебный полигон российских мобилизованных. Информацию сразу передали украинским артиллеристам.

Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения в пятницу, 6 октября.

После того, как "мобики" начали учебные стрельбы из автоматов "Калашникова", по оккупантам был нанесен скорректированный удар HIMARS.

В результате поражения около 20 вражеских солдат ликвидированы, еще около 15 ранены.

На Донецком направлении ВСУ ударом с HIMARS накрыли полигон российских "мобиков"

На Донецком направлении ВСУ ударом с HIMARS накрыли полигон российских "мобиков"

Напомним, ранее на Харьковщине украинские бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады нанесли точный удар по российской пушке "Гиацинт-Б" и разбили еще одну артиллерийскую позицию оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
624
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация