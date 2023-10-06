На Донецком направлении ВСУ ударом с HIMARS накрыли полигон российских "мобиков": видео

Когда оккупанты начали учебные стрельбы из автоматов, по ним ударили из мощной артиллерии.
В Донецком направлении бойцы подразделения "Shadow" во время аэроразведки обнаружили учебный полигон российских мобилизованных. Информацию сразу передали украинским артиллеристам.
Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения в пятницу, 6 октября.
После того, как "мобики" начали учебные стрельбы из автоматов "Калашникова", по оккупантам был нанесен скорректированный удар HIMARS.
В результате поражения около 20 вражеских солдат ликвидированы, еще около 15 ранены.
Напомним, ранее на Харьковщине украинские бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады нанесли точный удар по российской пушке "Гиацинт-Б" и разбили еще одну артиллерийскую позицию оккупантов.
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