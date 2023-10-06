В маршрутках Киева заметили счетчики людей: зачем их установили

В маршрутках Киева заметили удивительные устройства в салонах транспорта, которые прикреплены к двери автобусов. На них указано, что это "видеосчетчик пассажиров", а устройство изготовлено в Украине.

В социальных сетях пишут, что устройство было установлено, чтобы считать количество перевезенных пассажиров и водители маршруток не присваивали выручку и сдавали полную кассу. Маршрут №415, где заметили счетчики, обслуживает один из самых больших в столице перевозчиков -"Союз-Авто".

Сайт ТСН.ua выяснял, для чего на самом деле установили эти устройства.

"Чтобы подсчитать пассажиропоток на наших маршрутах, в автобусах установлены специальные счетчики. Они фиксируют количество пассажиров, которые заходят в салоны маршруток. Такие счетчики уже работают на всех наших 12 маршрутах в столице. Мы их установили сугубо для внутреннего контроля, ведем мониторинг пассажиропотоков. Ето никак не связано с водителями и выручкой в кассе", – рассказали сайту ТСН.ua в компании перевозчика.

Счетчик пассажиров в маршрутках Киева / Фото: из соцсетей

Повлияет ли это на стоимость проезда?

Некоторые пассажиры переживают, что после установки счетчиков может подорожать стоимость проезда в маршрутках, ведь расходы надо как-то покрывать.

"Установка счетчиков пассажиров не повлияет на стоимость проезда. Себестоимость цен за проезд может расти, если подорожают комплектующие -аккумуляторы, резина, смазка и горючее или увеличится курс доллара к гривне. Тогда нужно считать и обосновывать новый тариф, без этого поднять его невозможно. Сейчас рынок более-менее стабилен, но давно не прибыльен. Если стоимость проезда в маршрутках Киева и будет расти, то это не будет решением одного перевозчика, а совместное, вместе с городскими властями и всеми ответственными учреждениями", — объясняют на предприятии.

Как это помогает в подсчете пассажиров

Нам затруднились назвать стоимость счетчиков пассажиров, но добавляют, что она незначительна. Например, стоимость оборудования для безналичной валидации оплаты за проезд значительно дороже: три валидатора на салон маршрутки – 2 тысячи долларов. То есть, не каждый перевозчик может себе его позволить. Поэтому и расчет в маршрутках – наличными.

"Счетчики пассажиров установлены около двух дверей. Они фиксируют пассажиров, которые заходят в транспорт. Это помогает нам в изучении пассажиропотоков. Но такие подсчеты не могут быть объективными на сто процентов, потому что люди могут зайти и выйти из салона, а затем снова зайти. Особенно такое часто случается на конечной остановке или дети могут играть и бегать туда-сюда, им интересно как тикает счетчик. Поэтому эти данные не будут верны, а для общего мониторинга, они нам подходят, потому что работают с небольшой погрешностью", — объясняет перевозчик.

Напомним, в Киеве работники "Киевавтодора" воровали деньги на ремонте дорог.

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