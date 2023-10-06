В маршрутках Києва помітили лічильники людей: для чого їх встановили

В маршрутках Києва помітили дивні пристрої у салонах транспорту, які прикріплені біля дверей автобусів. На них вказано, що це – "відеолічильник пасажирів", а пристрій виготовлений в Україні.

У соціальних мережах пишуть, що пристрій встановили, щоб рахувати кількість перевезених пасажирів і водії маршруток не привласнювали виручку та здавали повну касу. Маршрут №415, де помітили лічильники, обслуговує один з найбільших у столиці перевізників -"Союз-Авто".

Сайт ТСН.ua з’ясовував для чого насправді встановили ці пристрої.

"Аби підрахувати пасажиропотік на наших маршрутах, в автобусах встановлені спеціальні лічильники. Вони фіксують кількість пасажирів, які заходять в салони маршруток. Такі лічильники вже працюють на усіх наших 12 маршрутах у столиці. Ми їх встановили суто для внутрішнього контролю, ведемо моніторинг пасажиропотоків. Це ніяк не пов’язано з водіями та виручкою у касі", - розповіли сайту ТСН.ua в компанії перевізника.

Лічильник пасажирів у маршрутках Києва / Фото: із соцмереж

Чи вплине це на вартість проїзду?

Деякі пасажири хвилюються, що після встановлення лічильників може подорожчати вартість проїзду у маршрутках, адже витрати треба якось покривати.

"Встановлення лічильників пасажирів не вплине на вартість проїзду. Собівартість цін за проїзд може зростати, якщо подорожчають комплектуючі -акумулятори, резина, мастило та пальне або збільшиться курс долара до гривні. Тоді потрібно рахувати і обґрунтовувати новий тариф, без цього підняти його неможливо. Зараз ринок більш-менш стабільний, але давно не прибутковий. Якщо вартість проїзду у маршрутках Києва і зростатиме, то це не буде рішенням одного перевізника, а спільне, разом з міською владою і усіма відповідальними установами", - пояснюють на підприємстві.

Як це допомагає у підрахунку пасажирів

Нам не змогли назвати вартість лічильників пасажирів, але додають, що вона незначна. Наприклад, вартість обладнання для безготівкової валідації оплати за проїзд значно дорожча: три валідатора на салон маршрутки - 2 тисячі доларів. Тобто не кожен перевізник може собі його дозволити. Тому і розрахунок в маршрутках – готівкою.

"Лічильники пасажирів встановлені біля двох дверей. Вони фіксують пасажирів, які заходять до транспорту. Це допомагає нам у вивченні пасажиропотоків. Але такі підрахунки не можуть бути об’єктивними на сто відсотків, бо люди можуть зайти і вийти з салону, а потім знову зайти. Особливо таке часто трапляється на кінцевій зупинці або діти можуть бавитися та бігати туди-сюди, їм цікаво як цокає лічильник. Тому ці данні не будуть вірними, а для загального моніторингу, вони нам підходять, бо працюють з невеличкою похибкою", - пояснює перевізник.

Нагадаємо, у Києві працівники "Київавтодору" крали гроші на ремонті доріг.

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