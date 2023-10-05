Нардепи від “Слуги народу” побили хлопця в центрі Києва — що відомо (відео)

У Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Постраждалий стверджує, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші.

Про це інформує РБК-Україна.

Деталі побиття

Хлопець розповідає, що побиття сталося приблизно о 10-й ранку в Києві. За його словами, Дмитрук і Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Постраждалий підтверджує, що бійку розпочали народні депутати.

Кажуть, нардепи Куницький і Дмитрук побили якогось хлопця сьогодні в Києві pic.twitter.com/813rMG3YVs — Roland Deschain (@Rolandirebyata) October 5, 2023

“Куницький завалив на землю, а Дмитрук почав бити кулаками в обличчя”, — каже він.

Хлопцю викликали “швидку”, надали першу допомогу та відвезли в лікарню на консультацію.

На відео можна побачити, що нардепи йшли повз і потім підійшли до постраждалого. Почали його штовхати, знімати на камеру, з чого й розпочався конфлікт.

ze-депутани куницький і дмитрук б'ють якогось хлопака... pic.twitter.com/IxPkg3x6Yx — qwest (@qwest__) October 5, 2023

На кадрах нижче видно, як Дмитрук б'є хлопця. Поряд стоять ще двоє чоловіків, проте невідомо — хто вони.

Народні депутати написали заяву

У коментарі Новини.Live Артем Дмитрук розповів, що відбулося.

“Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр “Протасов” для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео”, — сказав нардеп.

Він заявляє, що постраждалий хлопець — це підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру він нібито намагався спровокувати народних депутатів.

“Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками й ногами. Після цього він вихопив телефон з рук в Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати”, — розповів Дмитрук.

Нардеп додає, що в руках у хлопця був ніж.

“Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити в охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж”, — каже Дмитрук.

У результаті й Дмитрук, і Куницький написали заяву до поліції.

Прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс в коментарі РБК-Україна підтвердила, що “мала місце бійка за участю нардепів у Голосіївському районі міста”.

“На місці ще працює слідчо-оперативна група”, — додала вона.

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