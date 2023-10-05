Ракетний удар по цивільних на Харківщині: під завалами можуть бути люди

Внаслідок ракетного удару 5 жовтня країною-терористкою РФ по селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині, під завалами можуть знаходиться люди.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Можливо, під завалами знаходяться 5-7 осіб, але дайте час. Ми достатньо швидко працюємо. Техніки достатньо і важкої техніки... Якщо там є люди всередині, під завалами – ми зможемо їх в найкоротший термін деблокувати", - зазначив він.

Станом на зараз відомо про 50 загиблих, серед яких дитина.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині 5 жовтня

Ракетний удар по кафе Харківщині

У четвер, 5 жовтня, росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині.

У кафе, яке росіяни знищили під Куп'янськом, відбувались поминки за односельцем.

Для атаки на кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, росіяни могли використати керовану авіаційну ракету або фугасна бомба.

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